Cambiato l'accesso a Morgantina, Sgarbi: "Si entrerà senza dover fare un chilometro a piedi"

RACALMUTO. Cambiato l'accesso per visitare Morgantina: una strada di accesso eviterà quindi la camminata di un chilometro per raggiungere il sito. Ad annunciarlo, come riporta il Giornale di Sicilia, è stato l'assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, nel corso della commemorazione a Racalmuto in onore di Sciascia: «Ho cambiato l’accesso di Morgantina. Da domani (oggi, ndr.) si arriverà fino in fondo, si entrerà senza dover fare un chilometro a piedi».

Sgarbi è tornato anche sulla questione della Venere di Morgantina da esporre a Roma: «Ne ho già parlato con il presidente che è favorevole – ha detto Sgarbi - . Se la porti in novembre o dicembre, non c’è un gran numero di visitatori ad Aidone. L’abbiamo studiata bene».

