Abbattute 20 querce secolari a Nicosia, è polemica

NICOSIA. Una ventina di querce secolari tagliate lungo il tracciato della strada provinciale 18, la Nicosia - Agira, in contrada Favara. Il taglio, disposto dal Libero consorzio regionale di Enna per motivi di sicurezza stradale, fa scoppiare la polemica in città, tante le domande sui social e anche una segnalazione alla polizia stradale impegnata nei rilievi.

Da qualche giorno operai di ditte incaricate dalla ex Provincia stanno procedendo al taglio dei rami che invadevano la carreggiata limitando, in alcuni casi, la visibilità. Un pericolo quindi e non solo per questo perché in alcuni tratti gli alberi coprivano letteralmente la carreggiata e in inverno complicavano le condizioni già precarie di una strada che da decenni aspetta, in molti tratti, una manutenzione straordinaria che la rimetta in sicurezza.

