Il Troina vuole restare in vetta, Pagana: "Noi non molleremo"

TROINA. Avviso ai naviganti: il Troina non ha alcuna intenzione di farsi soffiare la testa della classifica di serie D. E non finisce di lanciare messaggi alle inseguitrici.

Ad annunciarlo è il coach rossoblu Giuseppe Pagana, che analizza così la vittoria corsara maturata domenica scorsa, in rimonta, nello contro diretto sul campo barcellonese dell’Igea Virtus; e in vista del prossimo duro impegno casalingo con l’Ercolanese: «La vittoria ci ha fatto capire che siamo vivi. Abbiamo dato una risposta importante sia a noi che agli altri: noi non molliamo!».

