Vandali a Nicosia, distrutto un albero del centro storico

ENNA. Brutto risveglio, ieri mattina, per la città che è stata sfregiata in una delle sue vie principali. Uno degli alberi della via Umberto stroncato da un raid vandalico notturno. A finire a terra è stato un grosso tronco, uno dei due che costituivano l’albero che si trova lì da almeno mezzo secolo.

Non è l’unica azione vandalica che si è registrata in città negli ultimi mesi, ma sono in tanti a sperare che le telecamere della banca, che si trova proprio di fronte all’albero vandalizzato, abbia ripreso il danneggiamento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE