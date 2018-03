Cambia il percorso del bus navetta a Troina, passerà anche da via San Silvestro

TROINA. A partire da lunedì, 19 marzo prossimo, il bus-navetta urbano che collega le vie della città, passerà anche da via San Silvestro.

A rendere nota la variazione del percorso del trasporto pubblico urbano, il vice sindaco e assessore e alla mobilità urbana Silvestro Schillaci, che spiega: “Abbiamo deciso di modificare il sistema della mobilità urbana, per migliorare i servizi offerti alla nostra cittadinanza. Con il passaggio da via San Silvestro e l’istituzione di un’apposita fermata, i troinesi e, soprattutto gli anziani, potranno finalmente raggiungere più agevolmente l’Ufficio Postale”.

Saranno due le modifiche che effettuerà l’autolinea urbana Circumimakera, con partenza sempre da piazzale Sant’Agostino, sulla scorta dei due percorsi effettuati: il primo, con provenienza dalla zona sud della città (quartiere San Michele), giunto in via Nazionale, anziché proseguire come di consueto per via Corpus Domini, procederà invece per via San Silvestro, con fermata di fronte l’Ufficio Postale; il secondo percorso invece, con provenienza dalla zona ovest dell’abitato (quartiere Mulino a Vento), giunto al semaforo di piazza “Falcone e Borsellino”, anziché procedere come di consueto per Corso Campania, in direzione piazzale Sant’Agostino, proseguirà invece su via Nazionale, per raggiungere via San Silvestro.

Otto in totale le corse giornaliere con sosta in via San Silvestro, con i seguenti orari di partenza: ore 7:37, 8:53, 10:11, 11:30, 12:51, 14:38, 16:44 e 18:43, per il primo percorso con provenienza dalla zona sud della città (quartiere San Michele); ore 8:14, 9:32, 10:52, 12:11, 13:58, 15:39, 17:43 e 19:39, per il secondo percorso invece, con provenienza dalla zona ovest dell’abitato (quartiere Mulino a Vento).

La variazione del percorso, non interferirà sul normale svolgimento del servizio gratuito di trasporto pubblico urbano, che continuerà a essere abitualmente effettuato tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.14 alle ore 19.50, e il sabato, dalle ore 7.14 alle ore 14.10. “Il potenziamento del servizio per i nostri concittadini – aggiunge il sindaco Fabio Venezia - , prevede anche un ulteriore allungamento del percorso. Abbiamo già avviato la procedura per raggiungere anche il cimitero comunale che, a breve, si concretizzerà con due corse settimanali”.

© Riproduzione riservata