Settimana Santa a Enna, la Pro Loco aperta anche nei festivi

ENNA. La Pro Loco di Enna aderisce al progetto nazionale dell'Unpli "aperto per ferie" e si prepara ad accogliere i turisti che sceglieranno la città per le vacanze pasquali e per assistere ai riti della Settimana Santa.

Entrambi gli infopoint, per ricevere i turisti, saranno aperti, oltre che durante tutta la settimana pasquale, anche il giorno di Pasqua, e il punto pro loco, all'interno del Castello, sarà aperto anche il lunedì di Pasquetta grazie ai volontari del servizio civile. E proprio nella sede ProLoco del Castello di Lombardia, è stata allestita, in collaborazione con i rettori delle Confraternite, una mostra sulla Settimana Santa.

Una full immersion nella tradizione con gli abiti dei confrati, le marce tipiche della processione del venerdì Santo e i video degli scorsi anni. Anche all'info point Pro Loco di piazza Vittorio Emanuele, in collaborazione con Piernunzio Casano (Pica foto) è possibile visitare una mostra fotografica di alcuni fra i più suggestivi momenti della nostra Pasqua. Anche in questo caso è possibile ammirare gli abiti dei confrati e video sulla processione.

Intanto è stato avviato il nuovo anno sociale all'insegna delle novità e delle riconferme. Nei giorni scorsi è stato costituito il riconfermato i direttivo Pro Loco, con un nuovo ingresso: Miriana Scivoli, giovane promessa dello spettacolo, insegnante di canto, di recitazione e di ballo, che sta sviluppando, già da tempo, i laboratori per bambini e porterà una ventata di novità e di gioventù nell'associazione. Riconfermata alla presidenza Gioia Pugliese, vice presidente, Mauro Todaro, consigliere Fabio Sanfilippo e tesoriere Mariarita La Martina.

“I turisti che arrivano ai punti ProLoco possono ricevere tutte le informazioni utili sulla nostra città – dice la presidente Gioia Pugliese- Enna è conosciuta, in tutto il mondo, per la sua Settimana Santa. Il periodo in cui affluiscono in città un gran numero di visitatori. Ecco perche abbiamo voluto aprire tutti i giorni i nostri info point in modo da garantire un servizio costante di accoglienza”.

Intanto la Pro Loco sta già lavorando ad una serie di progetti, appuntamenti ormai annuali, come il concorso letterario dialettale, giunto alla V edizione, che quest’anno è rivolto sia alle scuole che agli adulti. Il bando e il modulo per partecipare si trova sul sito ww.pro-loco-enna-proserpina.it.

