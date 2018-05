Apre il museo diocesano a Nicosia, bagno di folla per l'inaugurazione

Bagno di folla per l'inaugurazione del Museo Diocesano di Arte Sacra. Sabato sono stati centinaia i nicosiani che non hanno voluto perdere questo appuntamento con la storia che si attendeva da quasi 40 anni. E ancora per tutta la giornata di ieri il Museo è stato meta di visite.

Sabato tanta gente comune assieme alle autorità civili e militari ha partecipato al convegno di presentazione del Museo e quindi ha atteso con pazienza di potere entrare nelle sale del Museo che si sviluppa su tre piani e che può accogliere gruppi fino ad un massimo di 30 visitatori per volta. Visitatori che con grande commozione hanno voluto condividere il momento dell’apertura di quello che è un vero scrigno di opere d’arte. Scrigno di tele, argenti, statue, paramenti sacri.

