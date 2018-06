"Molestie sessuali a una dipendente 14enne", imprenditore ennese a processo

Francesca, nome di fantasia, a 14 anni sarebbe stata assunta come apprendista in uno studio estetico della provincia di Enna. Ma il titolare dal primo giorno avrebbe cominciato a molestarla sessualmente, portandola con sé nella zona relax e palpeggiandola. Lui, il presunto molestatore, avrebbe utilizzato uno stratagemma per metterle le mani addosso, palpeggiarla in varie parti del corpo e tentare anche di sfilarle i pantaloni. Il tutto sarebbe durato pochi giorni, quanti sono bastati, fortunatamente, a convincere Francesca a dire basta e raccontare tutto, in lacrime, ai suoi genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Adesso quell’uomo, responsabile di un centro estetico della provincia, è sotto processo con l’accusa di atti sessuali con minore.

