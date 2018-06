Piazza Armerina, caccia aperta all’ultimo voto

Con la chiusura della campagna elettorale si fa vicino il ballottaggio per eleggere il sindaco per i prossimi cinque anni nella Città dei mosaici fra Mauro Di Carlo e Nino Cammarata. L’unica certezza è che il prossimo sindaco sarà un avvocato: Di Carlo è un penalista; Cammarata uno prevalentemente civilista.

Mauro Valerio Di Carlo, per tutti Mauro, 49 anni, al primo turno ha ottenuto 2.693 preferenze (23,03%). Antonino Cammarata, per tutti Nino, ha 33 anni, ha ottenuto 2.016 voti (17,24%). Assieme all’elezione del sindaco domani i 23.079 piazzesi chiamati al voto determineranno anche la ripartizioni dei 16 seggi in Consiglio.

