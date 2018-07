Troina, a breve l'iscrizione al campionato ma sarà una stagione senza stelle

«La società dell’Asd Troina comunica che sta lavorando per espletare tutti gli adempimenti economici e burocratici per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie D per la stagione 2018-2019. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli del progetto tecnico». È questo il contenuto dell’unica comunicazione ufficiale della società, che alcuni mesi fa ha sfiorato la promozione ma che si prepara a un campionato senza alcune stelle del proprio firmamento.

Tra tutte mancherà quella del patron Giovanni Alì, ormai proiettato nella sua nuova avventura di azionista di maggioranza del Siracusa, il quale ha annunciato che ridurrà la propria presenza ma non abbandonerà la società.

