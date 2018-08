Maltempo nell'Ennese, tre incendi provocati dai fulmini

Pomeriggio di fuoco e acqua ieri nell’Ennese dove il maltempo è stato protagonista assieme all’impegno dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Incendi si sono verificati a Leonforte, nella zona delle case popolari a Sant’Elena e dove un vigile del fuoco si è sentito male a causa del fumo inalato ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ferro-Capra-Branciforti e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Gli altri due incendi nel bosco di Sperlinga e all’Altesina. Diverse le infiltrazioni d’acqua nelle case e un allagamento ad Enna in via Candurra e poi la pioggia battente che per tutto il pomeriggio non ha cessato di cadere impetuosa ha creato piccoli disagi anche alla viabilità interna e in autostrada, sulla A19, prima dello svincolo di Ponte Cinque Archi.

