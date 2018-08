Mancanza di loculi, è emergenza al cimitero di Nicosia

Al Cimitero comunale è ancora una volta emergenza loculi. Da circa un mese non ci sono più sepolture disponibili. Pochi giorni fa è stata appaltata la gara per realizzare 40 loculi, ma i lavori non sono ancora iniziati quindi, ancora a lungo, le tumulazioni si potranno fare solo nelle cappelle private.

Si ripropone, quindi, puntuale un problema che dal 2007 ad oggi si ripresenta ciclicamente, visto che le sepolture realizzate, con diversi e successivi appalti, sono sempre state, e continua ad essere così, assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno di loculi della città, in cui si registra una media di 140 decessi a trimestre.

