Incidente stradale in Germania, muore una coppia di Valguarnera Caropepe

Un tragico incidente stradale verificatosi in Germania ha spezzato le vite di due giovani sposini di Valguarnera Caropepe, nell’Ennese. Lucio Capuccio e Maria Spinello, poco meno che trentenni, per motivi di lavoro si erano trasferiti a Rhade, in Bassa Sassonia. L’impatto devastante avvenuto con un mezzo pesante: uno scontro terribile che non ha dato scampo alla coppia. Lucio Capuccio e Maria Spinello si era uniti in matrimonio a Valguarnera lo scorso 19 dicembre.

Il cordoglio per la scomparsa della giovane coppia è stata espressa dal sindaco della cittadina ennese Francesco Draià. "L'Amministrazione comunale - ha scritto in un messaggio il primo cittadino - si associa al grave lutto che ha colpito le famiglie della giovane coppia, le cui vite sono state tragicamente stroncate in un incidente stradale avvenuto nella notte dell’8 agosto scorso in Germania. In tutte le manifestazioni in corso dell’estate valguarnerese saranno ricordate le giovani vittime del sinistro, mentre il giorno dei funerali, che si presume avranno luogo nella nostra città, sarà proclamato il lutto cittadino".

