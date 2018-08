Incendiato del fieno nell'azienda del sindaco di Villarosa durante la festa patronale

Attentato incendiario nella notte ai danni di una proprietà del sindaco di Villarosa, Giuseppe Fasciana. Ignoti, approfittando del fatto che in paese si stesse festeggiando il patrono San Giacomo, si sono introdotti all’interno di una proprietà riconducibile alla famiglia del primo cittadino situata non molto distante dal centro abitato.

Gli attentatori hanno appiccato un incendio ad alcune balle di fieno stipate in un’area dell’azienda. Non ci sarebbero molti dubbi sulla natura dolosa dell’episodio, sul quale indagano i carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Enna. È il secondo atto intimidatorio subito da Fasciana in meno di un anno: l’anno passato il fuoco era stato appiccato in un’altra sua proprietà.

