Riaperta la discarica di Enna ma è scontro sulle tariffe

La discarica di Cozzo Vuturo, dopo essere stata chiusa per 7 anni, ha ripreso a funzionare con la sola vasca B1, che potrà essere utilizzata per 19 mesi, mentre la vasca B2, così ha promesso il Governo regionale, riprenderà a funzionare presto e comunque entro i 19 mesi, ma diversi Comuni ennesi, compreso Enna nel cui territorio si trova la discarica e che per questo chiede le royalties, continuano a non pagare quanto devono alla Srr.

Proprio sulle royalties è divampata la polemica. Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nei giorni scorsi ha inviato una lettera ai sindaci dei Comuni che conferiscono nella discarica ennese per sottolineare la necessità di pagare per il disagio ambientale 5,20 euro per ogni tonnellata di rifiuti portati a Cozzo Vuturo. Soldi che Dipietro rivendica per Enna «per la mitigazione degli impatti che derivano dalla presenza dell’impianto nel territorio comunale».

