Ospedale di Enna, la Geriatria chiude i battenti

Quando un mese fa venne presentata, e ufficializzata, la programmazione sanitaria regionale si seppe che per l’Umberto I di Enna, ospedale premiato con una quarantina 41 posti letto in più e mantenuto come «Dea di primo livello» e quindi punto di riferimento sanitario per tutto il territorio ennese, sarebbe saltata Geriatria, e sarebbe arrivata Emodinamica.

Certo non si pensava che la chiusura di Geriatria si sarebbe consumata in così poco tempo. A confermare che praticamente ha già chiuso e che domani inizieranno i traslochi è Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Asp di Enna.

Mentre non si sa ancora quando Emodinamica potrà essere avviata, indiscrezioni parlano di una tempistica di almeno un anno, ma la direzione aziendale prima di pronunciarsi aspetta che la Regione pubblichi la nuova Rete sanitaria.

