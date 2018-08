Variazione di bilancio a Enna, M5s all’attacco: "artifizio contabile sulla gestione dei rifiuti"

L’assestamento di Bilancio votato nella seduta consiliare di martedì si porta dietro una scia di sospetti su presunti «artifizi contabili» segnalati dal Movimento 5 Stelle, che con i suoi due consiglieri ha espresso voto contrario, ma è comunque rimasto un aula, a differenza di parte del Pd e della Lega che hanno abbandonato i lavori. «Artifizi contabili» in particolare ci sarebbero stati per coprire i maggiori costi di conferimento in discarica. L’assessore al Bilancio assicura che è tutto regolare.

