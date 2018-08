Problemi strutturali al «Volta» di Nicosia, 600 alunni senza una scuola

Non potranno tornare in classe nel loro istituto gli studenti del Tecnico «Alessandro Volta», perché l’immobile presenta importanti problemi strutturali che, «senza volere procurare allarme», hanno messo il Libero consorzio comunale nella condizione di dovere cercare un altro posto, più sicuro, per i circa 600 studenti, per i loro insegnati e per tutto il personale che lavora nella scuola. Il posto alternativo non è stato ancora trovato e l’avvio dell’anno scolastico è previsto per il 12 settembre.

«Troveremo una sistemazione adeguata, in tempo», la promessa dell’ingegnere Paolo Puleo, dirigente dell’Ufficio tecnico provinciale.

