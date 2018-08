L'Asp di Enna pubblica i bandi per 75 contratti per il servizio civile

Azienda sanitaria provinciale e Protezione civile di Enna, pubblicano i bandi per il servizio civile e per 75 giovani arriva una boccata d’ossigeno assieme ad una esperienza formativa.

All’Asp di Enna i progetti di servizio civile sono 4 e a disposizione ci sono 56 posti totali nei progetti “Bamby 2”, a cura del servizio di neuropsichiatria infantile, per 27 volontari. Altro progetto è “M’informo … mi curo 2”, a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico per 12 volontari, ancora “Proponiamo Salute 2”, a cura del dipartimento materno infantile territoriale, rete consultori, per 9 volontari. Infine “Approcci Pericolosi 2” a cura dei servizi per le tossicodipendenze per 8 volontari.

