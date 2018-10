Enna, chiude la Provinciale 17 che collega Aidone a Mirabella: non è sicura ma non ci sono fondi

La riapertura della strada provinciale 17 è durata sono un anno e mezzo perché da un paio di giorno è stata nuovamente chiusa per motivi di sicurezza.

La strada, che collega Aidone a Mirabella, e soprattutto il Comune ennese all’area artigianale, era stata riaperta al traffico, a marzo 2017, dopo il rifacimento, in alcuni tratti, del manto stradale. Adesso è stata chiusa dal commissario straordinario del Libero consorzio di Comuni di Enna, perché non è sicura e non ci sono i fondi per intervenire.

Fondi che sono stati promessi dal governo regionale ma che al momento non ci sono. E così un’altra strada provinciale viene chiusa al transito perché insicura per il transito dei veicoli.

