Enna, la morte del prefetto Maria Antonietta Cerniglia: proclamato il lutto cittadino

Lutto cittadino a Enna per la morte del prefetto Maria Antonietta Cerniglia. Lo ha stabilito il sindaco, Maurizio Di Pietro, che ma in un ordinanza parla del "profondo senso di tristezza e di sentita partecipazione che ha pervaso la comunità cittadina». Il lutto è stato proclamato per domani, in occasione dei funerali che si svolgeranno a Messina.

La Cerniglia, prima vice prefetto a Messina e responsabile operativa in prima persona delle attività organizzative del vertice G7 2017 di Taormina, è stata prefetto a Barletta-Andria-Trani.

Dopo un primo incarico, dal 1991 al 1997 presso la prefettura di Lucca, ha svolto un periodo di quattro anni, fino al 2001 alla Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento Protezione civile. Nel 2006 arriva alla prefettura di Ferrara, per poi ritornare nel 2011 al Ministero dell’interno al dipartimento Affari interni e territoriali.

Dal gennaio 2013 è stata n Sicilia presso la prefettura di Messina. Nel 2013 è stata commissario straordinario al Comune di S. Agata di Militello.

