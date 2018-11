Furti di mezzi agricoli, scoperta una banda nell'Ennese: 13 ordinanze

Avrebbero rubato nelle zone di campagna dell’Ennese autocarri, escavatori, trattori e quad, danneggiando numerose imprese per diverse decine di migliaia di euro. È stata individuata una banda di 13 persone italiane e romene. In 12 sono in stato di fermo, uno di loro è stato arrestato perché in possesso di un’ingente quantità di marijuana. La polizia di Enna ha recuperato parte della refurtiva. Dalle indagini è emerso che il capo della bada portasse con sé il figlioletto di pochi anni.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Enna, con la collaborazione del commissariato di di Piazza Armerina, a conclusione dell’attività investigativa coordinata dalla procura della repubblica del tribunale di Enna, e con la collaborazione della squadra mobile di Catania.

L’indagine è stata svolta con attività tecniche di intercettazioni ambientali e telefoniche, rilevazione dei dati gps dei veicoli utilizzati dai componenti della banda, analisi dei tabulati di traffico telefonico delle utenze degli indagati, visione dei circuiti di videosorveglianza delle aziende agricole e della attività commerciali derubate o di altri sistemi pubblici, analisi dei profili del social network Facebook, acquisizione di denunce delle vittime, interrogate dagli inquirenti.

Fra i colpi messi a segno anche quello all’interno di un’azienda sequestrata alla mafia. I particolari dell’operazione verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà presso l’auditorium Falcone e Borsellino del palazzo di giustizia di Enna, alle 12,30, alla presenza del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti procuratori Giovanni Romano, Domenico Cattano e Orazio Longo, che hanno coordinato brillantemente le indagini.

