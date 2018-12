Regalbuto protesta per l'acqua, domenica la manifestazione

Nuovi disagi nell’erogazione idrica a Regalbuto e un gruppo di cittadini si mobilita, lanciando un’iniziativa: una passeggiata spontanea domani pomeriggio in piazza della Repubblica.

"L’acqua sporca è un problema di tutti – si legge in un messaggio che viene inoltrato anche su WhatsApp -. Stiamo organizzando una passeggiata spontanea in piazza per domenica 2 dicembre alle 16,30 per dimostrare che quello dell’acqua è un problema sentito da tutti e per cercare la collaborazione di chiunque voglia fare qualcosa in merito – conclude la nota -. Vi invitiamo a partecipare numerosi magari portando a seguito la famiglia e i bambini».

Un modo, dunque, per esprimere la preoccupazioni che tanti regalbutesi provano, dopo i continui problemi legati all’erogazione idrica degli ultimi tempi tra guasti.

