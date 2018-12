Energia, solo 3 paesi dell'Ennese hanno ottenuto finanziamenti

Dei 120 milioni per l’efficientamento energetico per i quali, in settimana, sono stati consegnati i decreti ai sindaci da parte del presidente della Regione Nello Musumeci, 6 milioni sono arrivati in tre Comuni dell’ennese, Aidone, Catenanuova e Troina, solo a tre perché gli altri non hanno partecipato al bando finanziato con fondi europei.

L’avviso pubblico al quale i tre Comuni hanno risposto risale ad ottobre dello scorso anno ed era stato emesso dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. Le risorse finanziarie arrivate ai tre Comuni ennesi sono quelle previste dal P.O. Fesr Sicilia 2014-2020 – Azione 4.1.1. «Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche».

Al Comune di Aidone arriva un milione di euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico del centro sociale. Sono, invece, tre i progetti del Comune di Catenanuova che sono stati finanziati per un contributo complessivo di 3,485 milioni di euro.

L’articolo completo nell’edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE