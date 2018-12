L'Asp di Enna acquista due autoemoteche

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha deciso di acquistare due autoemoteche per i servizi di Immunoematologia e Medicina trasfusionale. A finanziare l’acquisto, la cui gara è stata aggiudicata nei giorni scorsi, è stata la Regione che ha concesso all’Asp di Enna 150 mila euro.

«L’acquisto delle due autoemoteche – si legge in una nota della direzione aziendale – è motivo di soddisfazione per l’intera Azienda di Enna che incrementa, in modo rilevante ed eccezionale, la dotazione tecnologica e strumentale per la raccolta del sangue da destinare agli ospedali e, quindi, ai cittadini in caso di necessità, permettendo, a chi è impossibilitato a raggiungere i centri di raccolta, il gesto dall’alto valore civico della donazione del sangue nel proprio luogo di residenza».

A deliberare l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione delle due autoemoteche da utilizzare nel territorio dell'Asp di Enna è stata la direzione aziendale che al momento, in attesa che si insedi il nuovo manager, Francesco Iudica, continua ad essere formata dal commissario straordinario, Antonino Salina, dal direttore sanitario, Emanuele Cassarà, e dal direttore amministrativo, Maurizio Lanza.

