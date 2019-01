Maltempo in Sicilia, arriva la neve a Enna: "Squadre di volontari e mezzi meccanici in campo"

È arrivata puntuale la neve a Enna come previsto dai bollettini meteo. A comunicarlo i responsabili del centro operativo comunale della protezione civile su Facebook: "Sin dalle prime ore di questa giornata la nostra città è stata interessata da una spolverata di neve. Sin dalle ore 3 si è attivata la macchina della protezione civile, a partire dalla sala operativa, che ha messo in campo sia le squadre dei volontari che alcune mezzi meccanici per evitare il blocco della circolazione. Al momento tutte le strade della città sono percorribili", conclude la nota.

© Riproduzione riservata