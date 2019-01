Partecipate della ex Provincia di Enna, "Tutte le società in affanno"

Non godono di buona salute la maggior parte delle partecipate del Libero consorzio dei Comuni di Enna, come si ricava dalla ricognizione fatta dall’ente e pubblicata all’albo pretorio della ex Provincia.

Il Consorzio partecipa ad una decina di society, sia in forma diretta che in forma indiretta, attraverso sue partecipate dirette come è il caso della partecipazione al Distretto turistico dea di Morgantina, in cui nonostante la scelta dell’ente di recedere, rimane in forma indiretta attraverso la partecipazione del Consorzio ente autodromo di Pergusa.

Fra le partecipate dirette sono in stato di liquidazione la Enna Euno spa, che si occupava di gestione integrata dei rifiuti, di cui la ex Provincia ha una quota di partecipazione del 10%.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE