Mafia dei pascoli, manifestazione a sostegno del sindaco di Troina. Faraone: "Siamo con lui"

Si è svolta oggi, a Troina, la manifestazione di solidarietà indetta dal Pd per sostenere il sindaco Fabio Venezia.

Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva denunciato, inviando una lettera al presidente della Repubblica, come i mafiosi continuassero a far pascolare le loro mucche, nonostante interdittive prefettizie antimafia, nei boschi di proprietà del comune Ennese e gestiti dall’Azienda silvo-pastorale.

"In questi giorni non è mancata la solidarietà di tanti cittadini onesti e laboriosi, tanti sindaci e parlamentari, tante associazioni come Addiopizzo, Libera e Legambiente che hanno manifestato sostegno alla nostra battaglia", ha detto Fabio Venezia, durante la manifestazione organizzata dal segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone e che ha visto la presenza dei componenti dem in commissione nazionale antimafia, Teresa Bellanova, Carmelo Miceli, Laura Garavini, Valeria Sudano e del deputato nazionale del Pd, Pietro Navarra.

"Credo che abbiamo il dovere, con rinnovato impegno e coraggio, di andare avanti. Lo dobbiamo ai giovani e chi ha sacrificato la vita per combattere mafia”, ha aggiunto.

"La nostra presenza qui è per dire che lo Stato c’è - ha dichiarato Teresa Bellanova -, che il Pd c’è e con tutti i suoi componenti dell’Antimafia è impegnato a fianco di Fabio Venezia, per costruire benessere, buona politica e legalità attraverso la buona amministrazione".

"Crediamo sia possibile immaginare una idea di sviluppo della Sicilia che parta dall’agricoltura, togliendo i terreni alla mafia per destinarli ai giovani, alle cooperative, alle imprese che promuovono economia legale", ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone.

"Fabio è protagonista di un percorso virtuoso insieme ad una comunità, quella di Troina, che oggi ha risposto con una partecipazione straordinaria. Noi siamo al suo fianco e faremo di tutto affinché si vinca questa battaglia".

© Riproduzione riservata