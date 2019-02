Lite tra fratelli finisce a coltellate a Pietraperzia, grave un uomo

Una banale lite tra fratelli è degenerata questa mattina a Pietraperzia. Uno dei due ha accoltellato il fratello di F.I, 46 anni. L'uomo è stato trasportato prima un'ambulanza medicalizzata e poi l'elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo ha riportato una grave ferita all'addome ed è stato ricoverato al trauma center.

Sul posto i carabinieri stanno indagando per capire cosa si successo questa mattina. L'uomo è stato subito operato in queste ore e rimane in prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO

