Passi avanti per la differenziata a Centuripe e Valguarnera

Si potrebbe definire "Operazione differenziata" quella che coinvolge, sebbene con iniziative separate i Comuni ennesi di Centuripe e di Valguarnera.

A Centuripe è stato notificato il decreto che finanzia, per 280 mila euro, i lavori di adeguamento e potenziamento del Centro comunale raccolta (Ccr).

Mentre per quanto riguarda Valguarnera, da domani, la città si prepara ad utilizzare l’ecopunto che è stato ripulito e sistemato, il sito consentirà di fare la differenziata a pieno regime e facendo partire il sistema premiante con sconti in bolletta, e inoltre è stata pubblicata la gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti per sette anni.

