Conti in rosso a Piazza Armerina, slitta il dibattito in Consiglio

I conti in rosso, e commissariati, del Comune continuano a fare discutere, soprattutto perché non si riesce a parlarne, come chiede l'opposizione, in consiglio comunale. La polemica è fra il vicepresidente del consiglio comunale Concetto Arancio e la maggioranza consiliare che ne chiede le dimissioni.

L'argoento si sarebbe dovuto discutere in diversi consigli comunali ma non è stato trattato per mancanza del numero legale. Le assenze più vistose quelle della maggioranza per la quale sarebbe «grave ed irrispettoso delle prerogative dei consiglieri comunali l'atteggiamento dell'opposizione guidata da Concetto Arancio».

Le assenze si sarebbero registrate perché la maggioranza non avrebbe condiviso «la scelta di portare in aula un consiglio comunale sapendo che sia il presidente Incalcaterra, che parte della Giunta non avrebbe potuto presenziare. A ciò si aggiunge la comunicazione pervenuta dei commissari ad acta che comunicavano la non disponibilità ad essere presenti perché non di loro competenza».

