Enna, niente più rifiuti fuori provincia: a Cozzo Vuturo riapre la discarica

Ritorna in attività a marzo l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di contrada Cozzo Vuturo. A darne notizia è l'assessore regionale Alberto Pierobon, evidenziando che in questo modo i Comuni della provincia potranno ottenere risparmi considerevoli nel conferimento dei rifiuti e ridurre i costi ambientali derivati dei continui viaggi dei camion in altre province.

«Stiamo seguendo l'iter passo dopo passo - afferma l'assessore Pierobon -; è chiaro che ci sono tutta una serie di altri adempimenti burocratici da seguire, ma dagli uffici sono arrivate rassicurazioni sul rispetto dei tempi».

La storica discarica ennese è costituita da due vasche, una chiusa da tempo e l'altra riaperta lo scorso agosto e chiusa a novembre. Per il dipartimento Acque e Rifiuti, che è stazione appaltante, i lavori dovrebbero essere conclusi entro giovedì.

