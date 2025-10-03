Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Piazza Armerina, litiga col ragazzo e si lancia dall'auto: grave una ragazza

La diciannovenne è stata trasporta in elisoccorso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è tata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia

Nel tardo pomeriggio di oggi una giovane di 19 anni è stata trasporta in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico. Secondo le prime informazioni, come riporta l'Ansa, la ragazza stava litigando con il fidanzato in auto quando, improvvisamente, avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dal veicolo in corsa.

La diciannovenne è quindi stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia.

