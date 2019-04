Femminicidio a Catenanuova: spara e uccide la ex moglie. Su Fb: "La vendetta è un piatto freddo"

Tragedia a Catenanuova, in provincia di Enna, un 51enne ha ucciso stamane l'ex moglie, sparandole un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri.

L'omicida si chiama Filippo Marraro, titolare di un autolavaggio; la vittima è Loredana Calì.

L’omicidio è avvenuto nella zona del Calvario. Indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della magistratura ennese, diretta dal procuratore Massimo Palmeri. La vittima aveva 40 anni ed è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre.

Omicidi a Palermo e in mezza Sicilia, si chiude un mese di sangue Il luogo dell’omicidio di Alessandra Musarra a Messina la notte fra il 6 e il 7 marzo Alessandra Mussara e il fidanzato Cristian Ioppolo, arrestato per l’omicidio della ragazza la notte fra il 6 e il 7 marzo Il minimarket di via Maqueda a Palermo dove, nella notte tra l’11 e il 12 marzo, è morto Matteo Tresa Il minimarket di via Maqueda a Palermo sequestrato Matteo Tresa, morto durante la tentata rapina a Palermo Vincenzo Busciglio, ucciso a coltellate il 13 marzo ad Alessandria Della Rocca Pietro Leto, arrestato per l’omicidio di Vincenzo Busciglio Le indagini dopo l’agguato dello Zen di Palermo il 14 marzo Un momento dei funerali di Antonio e Giacomo Lupo, padre e figlio uccisi allo Zen di Palermo il 14 marzo Giovanni Colombo, arrestato per il duplice omicidio dello Zen a Palermo Via De Gasperi a Castelvetrano dove il 15 marzo Gino Damiani ha accoltellato a morte la moglie Rosalia Lagumina e poi si è ucciso Folla commossa palloncini rossi ai funerali di Rosalia Lagumina a Castelvetrano L’auto con dentro il corpo di Francesco Manzella, ucciso a Palermo la notte tra il 17 e il 18 marzo e nel riquadro la vittima Il corpo di Francesco Manzella è stato ritrovato in una Polo Volkswagen Pietro Seggio, fermato per l’omicidio di Francesco Manzella a Palermo Nicoletta Indelicato, il cui corpo è stato ritrovato nelle campagne di Marsala il 20 marzo Nicoletta Indelicato Il luogo dove è stato bruciato il cadavere di Nicoletta Indelicato a Marsala Margareta Buffa, accusata dell’omicidio di Nicoletta Indelicato Carmelo Bonetto, reo confesso dell’omicidio di Nicoletta Indelicato

E' stato l'ex marito a chiamare i carabinieri e a farsi trovare sul luogo dell'omicidio. I due, sposati da 15 anni, si erano lasciati la scorsa estate ed erano in fase di separazione. La coppia ha due figli; l'uomo ne ha un terzo nato da un precedente matrimonio.

Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma quando è arrivato ha estratto la pistola e ha sparato. Pare che in passato l'uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non l'aveva mai denunciato.

«La vendetta un piatto freddo, più è freddo e più si gusta», ha scritto sul proprio profilo Facebook Filippo Marrano, il cinquantunenne che stamane a Catenanuova ha ucciso l’ex moglie Loredana Calì, 41 anni, prima di costituirsi ai carabinieri.

Sul profilo social, nella colonna di presentazione, Marrano ha anche scritto di essere «vedovo» e «disoccupato ben organizzato».

© Riproduzione riservata