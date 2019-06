Enna, arrivano 6 nuovi vice sovrintendenti con funzioni di polizia giudiziaria

L'organico della questura di Enna si arricchisce di nuove figure professionali come i nuovi vice sovrintendenti, con funzioni di polizia giudiziaria. Il vicario questore Riccardo Caccianini, insieme al capo di gabinetto, Giuseppe Anzalone, ha ricevuto il personale che, a seguito del superamento del corso di formazione, ha assunto la nuova qualifica.

Si tratta di poliziotti già in servizio con la diversa qualifica e ruolo di assistente capo, che, a seguito di un concorso-selezione, sono stati chiamati a frequentare un articolato corso di formazione, con lezioni, esami e tirocinio operativo. In sei assumeranno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che attribuirà loro delicate funzioni, anche in rapporto alla dipendenza funzionale con la magistratura.

I nuovi vice sovrintendenti sono Giuseppe Arigano, Massimo Giammarino, Luigi La Porta, Michele Messina, Salvatore Ferrante e Maurizio Pecora che andranno ad integrare, con la loro nuova, accresciuta ed accresciuta professionalità, gli organici delle articolazioni interne nonché degli uffici distaccati di polizia di stato.

