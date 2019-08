Nicosia, lunghe attese al Cup per prenotare le visite specialistiche

Giornata di grandi disagi, ieri mattina al cup dell'ospedale Basilotta, dove gli utenti sono stati costretti a lunghe attese, più lunghe del solito, per prenotare gli esami richiesti dai medici curanti. Neanche gli addetti del cup, che a Nicosia opera con 2 sportelli, sono riusciti a darsi una spiegazione.

Una situazione in cui la pazienza a qualcuno in attesa è scappata con scene di insofferenza anche davanti a donne incinte che hanno, sempre, la precedenza davanti a tutti coloro che sono in fila proprio per il loro stato e indipendentemente dalle condizioni di salute.

L'afflusso di utenza, considerata la giornata di lunedì ma anche probabilmente il rientro di molti dalle ferie è stato più consistente del solito. Ma in ogni caso l'attesa è stata estenuante, lunga e difficile soprattutto per gli anziani in una giornata calda con forte umidità e in una sala che non ha l'aria condizionata e nemmeno sufficienti posti a sedere, solo una quindicina.

