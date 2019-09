Spara al cane randagio entrato nella sua proprietà: denunciato a Piazza Armerina

Un 73enne pensionato è stato denunciato dai carabinieri di Piazza Armerina perchè avrebbe sparato ad un cane randagio, incrocio di razza setter, perchè era entrato nella sua proprietà. La notizia è stata resa nota dal Wwf Sicilia centrale.

Gli spari hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno contattato il 112. Giunti sul posto hanno constatato l'accaduto e il personale veterinario dell’ASP di Enna ha prestato le prime cure al cane ferito.

Il pensionato, titolare di licenza di porto di fucile sportivo per tiro a volo e detentore di ben cinque fucili e numerose cartucce da caccia, tutte ritirate in via precauzionale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

Il Wwf Sicilia Centrale "esprime profonda indignazione e deplora questo orribile fatto: non è assolutamente accettabile che ancora oggi accadano simili barbarie!"

"Abbiamo già dato mandato al nostro ufficio legale di predisporre tutti gli atti necessari affinché l’Associazione si possa costituire, presso il Tribunale di Enna, come parte civile nel processo che dovrà giudicare le penali responsabilità dell’uomo – dichiara Anna Schirò, vicepresidente del Wwf Sicilia Centrale -; ai cittadini più sensibili chiediamo di segnalare sempre ogni abuso e maltrattamento sugli animali".

