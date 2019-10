Enna, approvato il piano per la rimozione dell'amianto in città

Approvato, mercoledì, dalla Giunta municipale il «Piano comunale amianto» così come era stato proposto dal dirigente di Area tecnica e di programmazione urbanistica, Venerando Russo.

In questo modo il Comune si mette in regola con quanto previsto dalla legge che già 5 anni fa prescriveva ai Comuni di mappare il proprio territorio di competenza per pianificare la rimozione del pericoloso materiale che può, se danneggiato, rilasciare in aria fibre che, se inalate, provocano gravi patologie all'apparato respiratorio e neoplasie che possono manifestarsi anche dopo decenni.

A declinare gli obiettivi del Piano comunale amianto è lo stesso dirigente Russo che nella sua proposta alla Giunta scrive: «pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto.

