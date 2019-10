Truffa con polizze false, due assicuratori nei guai a Nicosia

Sono due gli assicuratori, entrambi di Nicosia, denunciati dalla Guardia di finanza per truffa e appropriazione indebita. Sarebbero centinaia gli automobilisti truffati e migliaia le polizze fasulle emesse dai due assicuratori nel corso degli anni. Si tratterebbe di una attività illecita che sarebbe andata avanti per diverso tempo. Le indagini sono ancora in corso e le risultanze quindi non sono definitive.

«I due titolari di altrettante agenzie assicurative a Nicosia - spiega il capitano Cesare Di Giovanni, che comanda la Tenenza di Nicosia - responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in difetto di iscrizione al Registro unico degli intermediari, per avere rilasciato a titolo di polizze Rca, dei documenti che non garantivano la copertura assicurativa dei veicoli in danno degli ignari clienti».

Per una delle due agenzie assicurative, quella di F.P., è scattato il sequestro preventivo e per l'altra, quella di S. M., è stata disposta dalla Procura di Enna, e già effettuata, la perquisizione.

