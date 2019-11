Violenza sulle donne, tappa del camper della polizia a Enna

Lunedì 25 per la campagna permanente della Polizia contro la violenza di genere "Questo non è amore", una equipe sarà in piazza VI Dicembre per sensibilizzare e aiutare chi è vittima di violenza, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Ad Enna nella mattinata del 25 novembre operatori specializzati della Questura insieme a personale sanitario dell'ospedale Umberto I e del 118, volontarie della associazione DonneInsieme - Sandra Crescimanno e una psicologa daranno informazioni e raccoglieranno testimonianze.

«Con il camper della Polizia di Stato e - spiega una nota della Questura - mettendo a disposizione materiale illustrativo, si terranno iniziative tematiche e saranno illustrate le iniziative intraprese. Il progetto ha l'obiettivo di diffondere e perseguire una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo isolamento e vergogna».

