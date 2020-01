Spaccio di droga a Piazza Armerina, arrestato 24enne pregiudicato

Sorpreso con oltre 300 grammi di sostanza stupefacente. M.U., pregiudicato di 24 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di Piazza Armerina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante i controlli nel centro storico di Piazza Armerina, il pregiudicato è stato individuato mentre, con fare sospetto, si avvicinava ad un altro giovane. Gli agenti hanno proceduto con una perquisizione personale attraverso la quale hanno rinvenuto nelle tasche dei suoi pantaloni due dosi pronte allo spaccio.

Nonostante il 24enne abbia riferito che la sostanza trovata fosse per uso personale, gli agenti hanno deciso di proseguire i controlli nell'abitazione del giovane. Nascosta in cucina infatti è stato possibile scovare un busta con oltre 300 grammi di marijuana insieme al materiale per il confezionamento e una bilancia di precisione.

Il materiale è stato sequestrato mentre M.U., dopo le formalità di rito, è stato arrestato.

