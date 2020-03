Coronavirus, tre medici positivi all'ospedale di Enna: a contatto con la paziente deceduta

Sono risultati positivi al coronavirus tre medici del reparto di Medicina dell’ospedale Umberto I di Enna entrati in contatto con la paziente morta e che era stata trasferita al Chiello di Piazza Armerina.

Dal momento che la donna prima del trasferito non era stata sottoposto ad alcun tampone, la procura di Enna ha aperto un fascicolo per epidemia colposa con sequestro della cartella clinica.

«Accorperemo in un reparto chirurgico e medico i pochi pazienti con Covid-19 rimasti in ospedale - ha detto il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica -, liberando risorse mediche e infermieristiche per sostituire i medici positivo al tampone».

