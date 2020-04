Femminicidio a Enna, su Facebook una messa per ricordare Vanessa

Una messa in memoria, celebrata domani alle 17 sulla pagina Facebook di Don Giuseppe Di Rocco, che officerà la funzione. E’ una delle iniziative per ricordare Vanessa Scialfa, la ventenne uccisa il 24 aprile del 2012 a Enna. Per il delitto il fidanzato della vittima, Francesco Lo Presti, oggi quarantenne, è stato condannato a 30 anni di reclusione.

«Mia figlia è un ricordo vivido che ci accompagna ogni giorno della nostra vita - affermano i suoi genitori, Isabella e Giovanni - è il rammarico per non averla protetta abbastanza, per non avere capito in tempo che aveva un mostro accanto e per non vederla fiorire nei suoi anni , spezzati dalla mano omicida dell’uomo che diceva di amarla».

Vanessa, ricorda l’associazione Contro tutte le violenze (Cotulevi) è una delle migliaia di vittime di femminicidio che impongono di non abbassare la guardia. «Le nostre associazioni - aggiunge Cotulevi - non ci stanchiamo mai di dirlo, sono a disposizione di quante si trovano in difficoltà, perche vittime di violenza domestica. Non esitate a contattare il 1522 o attraverso la nuova app, che permette di segnalare la difficoltà anche senza dovere parlare con un interlocutore, le forze dell’ordine».

