Scompare un uomo di 36 anni a Leonforte, ricerche in corso

Sono ore di apprensione per i familiari di Massimiliano Virzì, disoccupato di 36 anni, di cui non si hanno più notizie dalle ore 9 di domenica. L’uomo è stato visto l’ultima volta dalla madre. Ha detto che sarebbe uscito per fare due passi e da quel momento si sono perse le sue tracce.

Le ricerche sono svolte dagli agenti del commissariato di Leonforte, che, dopo avere attivato già da domenica tutti i possibili canali investigativi e avere sentito chiunque potesse avere notizie, adesso si preparano a battere una vasta area circostante al comune.

In Prefettura a Enna si dovrebbe svolgere un tavolo tecnico per coordinare le ricerche. Massimiliano Virzì è alto un metro e settanta, pesa 75 chili e quando è scomparso indossava jeans, maglione nero con strisce beige laterali, scarponi neri e occhiali scuri.

