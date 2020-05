Sanità, mercoledì chiusi servizi e ambulatori a Enna

Chiusura per sanificazione e pulizia dei servizi e degli ambulatori del distretto sanitario di Enna in programma mercoledì prossimo. Lo stabilisce in una nota il direttore del distretto sanitario di Enna Lia Murè.

Per consentire la sanificazione e la pulizia locali rimarranno chiusi ambulatori e uffici del distretto dei comuni di Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa. A Enna saranno chiusi uffici e servizi che si trovano nello stabile della sede della direzione aziendale di viale Diaz 7/9;

nell’edificio del distretto sanitario territoriale di Enna di viale Diaz 49; nel poliambulatorio ex Inam, via Calascibetta.

Ed ancora, quelli dello stabile del laboratorio di sanità pubblica di via Messina 106; gli uffici e ambulatori Sert di via IV Novembre e quelli dell’ex ospedale Umberto I di Enna alta. Chiusi anche i presidi sanitari di Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa. Resteranno operativi i servizi di continuità assistenziale e le postazioni del 118.

