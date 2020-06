Raccolta rifiuti, a Villarosa il Comune affida il servizio a una ditta catanese

Emergenza rifiuti a Villarosa, in provincia di Enna. Il Comune, infatti, ha affidato, fino al 30 novembre, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per sei mesi se ne occuperà la ditta catanese Ecolandia ed a disporlo è stato il sindaco Giuseppe Fasciana, in attesa che la Srr Enna Provincia Ato 6 avvii le procedure di gara d’ambito per l’affidamento unico del servizio per tutti e dieci i Comuni di sua competenza, tra i quali pure Villarosa. Fino al 30 novembre di quest’anno, quindi, la ditta Ecolandia, espleterà il servizio, in base al progetto tecnico redatto dall’ufficio. Il costo totale ammonta a oltre 253 mila euro, somma compresa di Iva al 10 percento, secondo l’offerta presentata (la più vantaggiosa tra le 4 pervenute).

L'articolo di Cristina Graziano nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

