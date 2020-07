Piazza Armerina, attivati al "Chiello" i posti letto di riabilitazione

Attivati all'ospedale "Chiello" di Piazza Armerina i posti letto previsti dal piano regionale della rete ospedaliera. I nuovi posti letto offriranno ai pazienti del "Chiello", la possibilità di avere in unico ospedale, sia la cura per la malattia acuta che li ha colpiti ma soprattutto la possibilità di seguire dei percorsi riabilitativi appropriati che consentiranno una ripresa più rapida

A ringraziare il personale il direttore dell'Asp di Enna, Francesco Iudica e il direttore sanitario, Emanuele Cassarà. Presenti anche il dott. Giovanni Di Dio, nominato recentemente direttore della UOS di Riabilitazione del P.O. Chiello, insieme al personale tecnico di Fisiatria e al personale infermieristico.

"L'avvio di tale attività, grazie anche alla presenza del dott. Di Dio, che riveste anche il ruolo di direttoredella UOC di Riabilitazione del FBC di Leonforte - ha tenuto a sottolineare il Dott. Iudica - consente di rafforzare la interdipendenza e la collaborazione tra le varie strutture ospedaliere della Provincia, che in tal modo superano l'isolamento che, in qualche maniera, le ha condotte ad una riduzione dell'offerta, rilanciando con entusiasmo la reciproca collaborazione di tutte le professionalità presenti in Azienda. Collaborazione che, durante il periodo dell'emergenza COVID 19, ha consentito a tutte le strutture di svolgere un ruolo strategico nell'affrontare problemi assistenziali di grande impegno".

