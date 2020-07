Troina, all'Oasi ripartono i ricoveri per acuti

All'Oasi di Troina, ex focolaio di coronavirus, ripartono anche i ricoveri per acuti e per i pazienti che afferiscono al Dipartimento per l'involuzione cerebrale senile. Venti i posti letto disponibili. Permane invece lo stop per le visite ambulatoriali per le quali l'Istituto è in fase di pianificazione.

Per consentire la ripartenza è stata definita una nuova area triage di 2mila metri quadrati, già in funzione da giugno. La ristrutturazione ha coinvolto Domus Mariae, Cittadella dell'Oasi e Villaggio Cristo Redentore.

