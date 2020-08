Coronavirus, solo 3 positivi dopo le nozze a Nicosia: 78 in quarantena

Si allenta la tensione ma l’allarme rimane alto nonostante siano risultati quasi tutti negativi i tamponi orofaringei eseguiti sugli ospiti del matrimonio del 25 luglio, fra un militare di Napoli e una nicosiana, anche lei con la divisa, che ha rischiato di trasformarsi in un grande focolaio di contagio Covid.

Al momento sono 3 i contagiati, tutti dello stesso nucleo familiare. Sono il giovane che ha scoperto di essere positivo al Covid al suo rientro in Germania e che con ogni probabilità sembra essere stato il portatore del virus nella cittadina in provincia di Enna, e i suoi suoceri. Nessun sintomo e tampone negativo per la compagna del giovane.

Rimangono però in quarantena obbligatoria in 78, nella sola Nicosia, tutti coloro che sono stati sottoposti al test per verificare se avevano sviluppato l’infezione da coronavirus.

