Cade dal balcone, muore muratore a Valguarnera

E’ precipitato da un’altezza di 7 metri mentre stava lavorando alla messa in sicurezza di uno dei cosiddetti «immobili fantasma», il muratore di 62 anni morto a Valguarnera.

L’uomo, Luigi Barbirotto, stava effettuando i lavori al quarto piano di un immobile nel centro storico con una ditta incaricata dal Comune che dopo un censimento di abitazioni e strutture fatiscenti e abbandonate, ha disposto, per quelle a rischio di crollo, la messa in sicurezza.

Si tratta di edifici sui quali i proprietari, spesso emigrati da decenni all’estero, non hanno alcun interesse. Quando le strutture rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Comune interviene agendo poi per il recupero delle spese nei confronti dei proprietari, se questi vengono individuati.

Il pm di turno alla procura di Enna ha disposto la restituzione della salma ai familiari ed ha aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilità. Le indagini sono svolte dai carabinieri.

© Riproduzione riservata